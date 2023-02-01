В Чорному морі збільшилася кількість російських кораблів-носіїв ракети "Калібр"

Речниця Сил оборони Півдня назвала загальну кількість російських кораблів і катерів у Чорному морі

Росіяни додали до свого чорноморського угруповання ще один підводний човен із ракетами типу "Калібр". Зараз у цьому районі російські окупанти мають 24 "Калібри".

Про це в ефірі національного телемарафону єдиних новин заявила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Росіяни збільшують присутність на морі

За словами Гуменюк, збройні сили країни-агресора збільшили кількість кораблів-ракетоносіїв "Калібрів" в угрупованні, яке в районі Чорного моря загрожує українській території.

До угруповання приєднався ще один підводний човен, який може нести ракети типу "Калібр", зараз таких носіїв у цьому підрозділі чотири.

Усього ж кількість російських кораблів і катерів, які беруть участь у воєнних діях в районі Чорного моря, становить 13 одиниць.

Можливість ракетного удару по Україні

Наталія Гуменюк зазначила, що станом на сьогодні росіяни мають 24 підготовлені ракети "Калібр" на носіях у Чорному морі.

"Аналіз активності ворожої авіації за минулу добу, коли всю територію країни вкривали сигнали повітряної тривоги може свідчити про те, що відбуваються знову злагоджені дії авіації та корабельного угруповання як підготовки до масованої ракетної атаки", — наголосила речниця Сил оборони Півдня.

Втім, не виключений і варіант просто демонстрації сили без жодних планів щодо обстрілу "Калібрами" української території.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що у рф значний дефіцит високоточних ракет. При цьому країна-агресор намагається приховати це.

За словами Юсова, якщо говорити про можливість виробляти та поповнювати ці запаси — то вони не відповідають потребам на фронті. Представник розвідки уточнив, що росіяни виготовляють "Калібри" й одразу їх використовують у терористичних атаках по енергоінфраструктурі.

Напередодні аналітики американського Інституту вивчення війни дійшли висновку, що росія зіткнулася з нестачею високоточних ракет.

Фото: "Детектор-Медіа"