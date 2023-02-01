Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Росіяни пригнали ще один підводний човен з "Калібром", — Гуменюк arrow

Росіяни пригнали ще один підводний човен з "Калібром", — Гуменюк

1 лютого 2023 07:53
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
В Чорному морі збільшилася кількість російських кораблів-носіїв ракети "Калібр"
Речниця Сил оборони Півдня назвала загальну кількість російських кораблів і катерів у Чорному морі
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Росіяни додали до свого чорноморського угруповання ще один підводний човен із ракетами типу "Калібр". Зараз у цьому районі російські окупанти мають 24 "Калібри".

Про це в ефірі національного телемарафону єдиних новин заявила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Читайте також:

Росіяни збільшують присутність на морі

За словами Гуменюк, збройні сили країни-агресора збільшили кількість кораблів-ракетоносіїв "Калібрів" в угрупованні, яке в районі Чорного моря загрожує українській території.

До угруповання приєднався ще один підводний човен, який може нести ракети типу "Калібр", зараз таких носіїв у цьому підрозділі чотири.

Усього ж кількість російських кораблів і катерів, які беруть участь у воєнних діях в районі Чорного моря, становить 13 одиниць.

Можливість ракетного удару по Україні

Наталія Гуменюк зазначила, що станом на сьогодні росіяни мають 24 підготовлені ракети "Калібр" на носіях у Чорному морі.

"Аналіз активності ворожої авіації за минулу добу, коли всю територію країни вкривали сигнали повітряної тривоги може свідчити про те, що відбуваються знову злагоджені дії авіації та корабельного угруповання як підготовки до масованої ракетної атаки", — наголосила речниця Сил оборони Півдня.

Втім, не виключений і варіант просто демонстрації сили без жодних планів щодо обстрілу "Калібрами" української території.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що у рф значний дефіцит високоточних ракет. При цьому країна-агресор намагається приховати це.

За словами Юсова, якщо говорити про можливість виробляти та поповнювати ці запаси — то вони не відповідають потребам на фронті. Представник розвідки уточнив, що росіяни виготовляють "Калібри" й одразу їх використовують у терористичних атаках по енергоінфраструктурі.

Напередодні аналітики американського Інституту вивчення війни дійшли висновку, що росія зіткнулася з нестачею високоточних ракет.

Фото: "Детектор-Медіа"

 

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

09:01 "Челсі" здійснив один із найдорожчих трансферів в історії футболу: кого підписали

Ексклюзив

09:00 Капкан для росіян: чи перетвориться лівобережжя Дніпра на "котел" для окупантів

08:56 Прем’єр Швеції розповів, хто заважає їм вступити до НАТО

08:47 Світові центробанки побили рекорд із купівлі золота, — Reuters

08:30 Російські військові блогери все частіше розповідають про невдачі кремля на війні, — ISW

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:23 Українці збільшили кількість переказів коштів через ПриватБанк з-за кордону: рейтинг країн

08:15 Подробиці нового телепроєкту з Лесею Нікітюк та зірками українського шоу-бізнесу

08:13 Ілля Забарний став рекордним трансфером в історії "Динамо": навіть Андрій Шевченко обійшовся "Мілану" дешевше

08:12 ​​​​​​​30% українських шкіл працюють лише дистанційно: в яких регіонах освітні послуги надаються онлайн

08:00 Доплати військовим, субсидії, виплати біженцям та безкоштовні LED-лампи: що зміниться з 1 лютого

Новина з відео

23:09 Чекаємо на новини для України: Зеленський про рішення союзників у ЄС

Новина з відео

20:55 "У нас армія впаде як картковий будинок": окупант скаржиться на низьку боєздатність серед військових

Новина з відео

18:43 ЗСУ пояснили, чому сьогодні тричі оголошували повітряну тривогу

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

Новина з відео

16:55 Гороскоп на 1 лютого: Левам — час на самоаналіз, Скорпіонам — не поспішати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:30 Коваленко: "росія планує захопити увесь Донбас у найближчі місяці, але ЗСУ готують сюрприз ворогу"

Новина з відео

16:20 В Одесі горів соціальний центр для переселенців: наслідки та ймовірна причина пожежі

Новина з відео

14:49 Меру Броварів вручили повістку під час засідання міськради

Новина з відео

14:30 Кримські партизани ліквідували двох офіцерів росгвардії: як це сталося

Новина з відео

12:33 В Одесі затримали двох чоловіків, які співпрацювали з рф

Ексклюзив

09:00 Капкан для росіян: чи перетвориться лівобережжя Дніпра на "котел" для окупантів

08:00 Доплати військовим, субсидії, виплати біженцям та безкоштовні LED-лампи: що зміниться з 1 лютого

18:30 Як змінилась військова тактика росії за майже рік повномасштабного вторгнення

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

Ексклюзив

16:30 Коваленко: "росія планує захопити увесь Донбас у найближчі місяці, але ЗСУ готують сюрприз ворогу"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:30 Бійка жаби та гадюк: як Пригожин та Рогозін Гіркіна на фронт не пускали

Ексклюзив

12:16 Селезньов перелічив три складові, необхідні ЗСУ для початку контрнаступу

Ексклюзив

11:14 Селезньов сказав, на яких напрямках ворог має ініціативу

08:00 Як Європа виживає без російського газу

Ексклюзив

18:00 Трагедія над Броварами: чому впав міністерський вертоліт — версії

Актуальне по темі

None 1 Лютий 08:48

Капкан для росіян: чи перетвориться лівобережжя Дніпра на "котел" для окупантів

None 1 Лютий 08:58

​​​​​​​30% українських шкіл працюють лише дистанційно: в яких регіонах освітні послуги надаються онлайн

None 1 Лютий 09:00

​​​​​​​Україна може отримати два сучасні американські безпілотники за один долар, – ЗМІ

None 1 Лютий 06:57

"Вагнерівців" можуть викинути з-під Бахмута: ISW пояснив, навіщо це російській армії

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB