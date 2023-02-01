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Россияне пригнали еще одну подлодку с "Калибром", — Гуменюк

1 февраля 2023 07:53
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
В Черном море увеличилось количество российских кораблей-носителей ракеты "Калибр"
Пресс-секретарь Сил обороны Юга назвала общее количество российских кораблей и катеров в Черном море
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Россияне добавили к своей черноморской группировке еще одну подлодку с ракетами типа "Калибр". Сейчас в этом районе российские оккупанты имеют 24 "Калибра".

Об этом в эфире национального телемарафона единых новостей заявила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

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По словам Гуменюк, вооруженные силы страны-агрессора увеличили количество кораблей-ракетоносителей "Калибров" в группировке, которая в районе Черного моря угрожает украинской территории.

К группировке присоединилась еще одна подлодка, которая может нести ракеты типа "Калибр", сейчас таких носителей в этом подразделении четыре.

Всего же количество российских кораблей и катеров, участвующих в военных действиях в районе Черного моря, составляет 13 единиц.

Возможность ракетного удара по Украине

Наталья Гуменюк отметила, что по состоянию на сегодняшний день у россиян есть 24 подготовленные ракеты "Калибр" на носителях в Черном море.

"Анализ активности вражеской авиации за минувшие сутки, когда всю территорию страны покрывали сигналы воздушной тревоги, может свидетельствовать о том, что происходят вновь слаженные действия авиации и корабельной группировки в качестве подготовки к массированной ракетной атаке", — подчеркнула пресс-секретарь Сил обороны Юга.

Впрочем, не исключен и вариант просто демонстрации силы без всяких планов по обстрелу "Калибрами" украинской территории.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что в россии значительный дефицит высокоточных ракет. При этом страна-агрессор пытается скрыть это.

По словам Юсова, если говорить о возможности производить и пополнять эти запасы, то они не отвечают потребностям на фронте. Представитель разведки уточнил, что россияне производят "Калибры" и сразу их используют в террористических атаках по энергоинфраструктуре.

Накануне аналитики американского Института изучения войны пришли к выводу, что россия столкнулась с нехваткой высокоточных ракет.

Фото: "Детектор-Медиа"

 

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