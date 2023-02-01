В Черном море увеличилось количество российских кораблей-носителей ракеты "Калибр"

Россияне пригнали еще одну подлодку с "Калибром", — Гуменюк
Россияне добавили к своей черноморской группировке еще одну подлодку с ракетами типа "Калибр". Сейчас в этом районе российские оккупанты имеют 24 "Калибра".
Об этом в эфире национального телемарафона единых новостей заявила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
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Россияне увеличивают присутствие на море
По словам Гуменюк, вооруженные силы страны-агрессора увеличили количество кораблей-ракетоносителей "Калибров" в группировке, которая в районе Черного моря угрожает украинской территории.
К группировке присоединилась еще одна подлодка, которая может нести ракеты типа "Калибр", сейчас таких носителей в этом подразделении четыре.
Всего же количество российских кораблей и катеров, участвующих в военных действиях в районе Черного моря, составляет 13 единиц.
Возможность ракетного удара по Украине
Наталья Гуменюк отметила, что по состоянию на сегодняшний день у россиян есть 24 подготовленные ракеты "Калибр" на носителях в Черном море.
"Анализ активности вражеской авиации за минувшие сутки, когда всю территорию страны покрывали сигналы воздушной тревоги, может свидетельствовать о том, что происходят вновь слаженные действия авиации и корабельной группировки в качестве подготовки к массированной ракетной атаке", — подчеркнула пресс-секретарь Сил обороны Юга.
Впрочем, не исключен и вариант просто демонстрации силы без всяких планов по обстрелу "Калибрами" украинской территории.
Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что в россии значительный дефицит высокоточных ракет. При этом страна-агрессор пытается скрыть это.
По словам Юсова, если говорить о возможности производить и пополнять эти запасы, то они не отвечают потребностям на фронте. Представитель разведки уточнил, что россияне производят "Калибры" и сразу их используют в террористических атаках по энергоинфраструктуре.
Накануне аналитики американского Института изучения войны пришли к выводу, что россия столкнулась с нехваткой высокоточных ракет.
Фото: "Детектор-Медиа"