Росіяни скидають осколкові боєприпаси в місця видачі гуманітарки, — Гуменюк

Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Окупанти здебільшого використовують повітряні атаки на Херсонщині. Ворог скидає осколкові боєприпаси в місцях скупчення людей.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"На жаль в Херсонському напрямку, безпосередньо у прифронтових територіях, ворог активізує повітряний спосіб атак. оскільки контрбатарейно ми вибиваємо артилерійські потужності з лівого берега. Вони частіше переходять на повітряні атаки. Використовуючи тактичну авіацію та дрони, не тільки ударні, а й дрони які можуть переносити осколкові боєприпаси. Скидають їх дійсно в місця скупчення людей, де видається та збирається гуманітарна допомога", — зазначила Наталя Гуменюк.

Обстріли України

Нагадаємо, російські окупанти продовжують обстрілювати Запорізьку область. Протягом двох днів вони вбили двох цивільних людей.

Також сьогодні вночі, 24 вересня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок атаки ворога постраждав 24-річний чоловік.

Крім того, у суботу, 23 вересня, російські терористи вкотре обстріляли Херсон. Через ворожу атаку загинула жінка, також поранено чоловіка.