Россияне сбрасывают осколочные боеприпасы в места выдачи гуманитарки, — Гуменюк

Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Оккупанты в основном используют воздушные атаки на Херсонщине. Враг сбрасывает осколочные боеприпасы в местах скопления людей.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"К сожалению в Херсонском направлении, непосредственно в прифронтовых территориях, враг активизирует воздушный способ атак. Поскольку контрбатарейно мы выбиваем артиллерийские мощности с левого берега. Они чаще переходят на воздушные атаки. Используя тактическую авиацию и дроны, не только ударные, но и дроны, которые могут переносить осколочные боеприпасы. Сбрасывают их действительно в места скопления людей, где выдается и собирается гуманитарная помощь", — отметила Наталья Гуменюк.

Обстрелы Украины

Напомним, российские кафиры продолжают обстреливать Запорожскую область. В течение двух дней они убили двух гражданских людей.

Также сегодня ночью, 24 сентября, российские кафиры обстреляли Днепропетровскую область. В результате атаки врага пострадал 24-летний мужчина.

Кроме того, в субботу, 23 сентября, российские террористы в очередной раз обстреляли Херсон. Из-за вражеской атаки погибла женщина, также ранен мужчина.