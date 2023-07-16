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Росіяни створюють картинку бойових дій у Криму, — Гуменюк

16 липня 2023 18:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росіяни ведуть гібридну війну проти цивільних
Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Останні вибухи у тимчасово окупованому Севастополі можуть свідчити про те, що росіяни ведуть гібридну війну. Таким чином вони створюють картинку для цивільного населення, начебто колаборанти контролюють ситуацію на півострові.

Про це в етері національного телемарафону повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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Вона зазначила, що подібні провокації росіяни могли влаштувати після заяв українського головнокомандувача та успіхів ЗСУ на фронті.

"Дуже часто росіяни для того, щоб переконати населення тимчасово окупованих територій  в тому, що вони максимально працюють над забезпеченням безпеки і створюють картину непереможності", — наголосила Гуменюк.

Також речниця "Півдня" додала, що ворог намагається загострювати ситуацію на різних напрямках. Зокрема, посилилися обстріли з Кінбурнської коси у напрямку Очакова та Куцурубської громади. Таким чином росіяни намагаються відтягнути туди зусилля сил оборони через побоювання активності на Херсонському напрямку.

Нагадаємо, що вночі, 16 липня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали кілька вибухів. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що безпілотники атакують місто над морем у районі Херсонесу, в районі Севастопольської бухти та Балаклави. А Росія, як завжди, звинувачує Україну в цій атаці.

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