Росіяни ведуть гібридну війну проти цивільних

Росіяни створюють картинку бойових дій у Криму, — Гуменюк
Останні вибухи у тимчасово окупованому Севастополі можуть свідчити про те, що росіяни ведуть гібридну війну. Таким чином вони створюють картинку для цивільного населення, начебто колаборанти контролюють ситуацію на півострові.
Про це в етері національного телемарафону повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.
Вона зазначила, що подібні провокації росіяни могли влаштувати після заяв українського головнокомандувача та успіхів ЗСУ на фронті.
"Дуже часто росіяни для того, щоб переконати населення тимчасово окупованих територій в тому, що вони максимально працюють над забезпеченням безпеки і створюють картину непереможності", — наголосила Гуменюк.
Також речниця "Півдня" додала, що ворог намагається загострювати ситуацію на різних напрямках. Зокрема, посилилися обстріли з Кінбурнської коси у напрямку Очакова та Куцурубської громади. Таким чином росіяни намагаються відтягнути туди зусилля сил оборони через побоювання активності на Херсонському напрямку.
Нагадаємо, що вночі, 16 липня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали кілька вибухів. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що безпілотники атакують місто над морем у районі Херсонесу, в районі Севастопольської бухти та Балаклави. А Росія, як завжди, звинувачує Україну в цій атаці.