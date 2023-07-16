Россияне ведут гибридную войну против гражданских

Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Последние взрывы во временно оккупированном Севастополе могут свидетельствовать о том, что россияне ведут гибридную войну. Таким образом, они создают картинку для гражданского населения, будто коллаборанты контролируют ситуацию на полуострове.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила глава объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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Она отметила, что подобные провокации россияне могли устроить после заявлений украинского главнокомандующего и успехов ВСУ на фронте.

"Очень часто россияне для того, чтобы убедить население временно оккупированных территорий в том, что они максимально работают над обеспечением безопасности и создают картину непобедимости", — подчеркнула Гуменюк.

Также пресс-секретарь "Юга" добавила, что враг пытается обострять ситуацию на разных направлениях. В частности, усилились обстрелы из Кинбурнской косы в направлении Очакова и Куцурубской общины. Таким образом, россияне пытаются оттянуть туда усилия сил обороны из-за опасений активности на Херсонском направлении.

Напомним, что ночью, 16 июля, во временно оккупированном Севастополе прогремели несколько взрывов . Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что беспилотники атакуют город над морем в районе Херсонеса, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы. А Россия, как всегда, обвиняет Украину в этой атаке.