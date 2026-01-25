Відео
Головна Одеса Росіяни ударили по енергетиках на Миколаївщині — є поранені

Росіяни ударили по енергетиках на Миколаївщині — є поранені

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 14:01
Під час російського обстрілу поранено енергетика на Миколаївщині
Розбита підстанція. Фото ілюстративне: ДТЕК

Під час чергового російського обстрілу Миколаївщини поранення отримав енергетик. Чоловіка з осколковими травмами оперативно доставили до лікарні, де йому надають необхідну допомогу.

Про це у неділю, 25 січня, повідомили в АТ "Миколаївобленерго".

Читайте також:
Росіяни ударили по енергетиках на Миколаївщині — є поранені - фото 1
Повідомлення про поранення енергетика. Фото: скриншот з Telegram

Росіяни вдарили по енергетиках на Миколаївщині

Як повідомили в компанії, постраждалим виявився електромонтер. Він зазнав осколкових поранень кінцівок під час виконання службових обов’язків.

Наразі чоловік перебуває у медичному закладі під наглядом лікарів. Йому надають усю необхідну допомогу, а підприємство контролюватиме перебіг його лікування та реабілітації.

Які наслідки атаки

Відомо, що росіяни атакували Миколаївщину сьогодні вранці. Окрім поранення працівника, вибухами було суттєво пошкоджене енергетичне обладнання обленерго.

Нагадаємо, вночі армія РФ атакувала Україну балістикою та ударними дронами. Також ми писали, що росіяни вдарили дронами по Харкову.

Миколаїв обстріли Миколаївська область Новини Одеси світло енергетики
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
