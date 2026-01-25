Видео
Главная Одесса Россияне ударили по энергетикам на Николаевщине — есть раненые

Дата публикации 25 января 2026 14:01
Во время российского обстрела ранен энергетик на Николаевщине
Разбитая подстанция. Фото иллюстративное: ДТЭК

Во время очередного российского обстрела Николаевщины ранения получил энергетик. Мужчину с осколочными травмами оперативно доставили в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.

Об этом в воскресенье, 25 января, сообщили в АО "Николаевоблэнерго".

Росіяни ударили по енергетиках на Миколаївщині — є поранені - фото 1
Сообщение о ранении энергетика. Фото: скриншот из Telegram

Как сообщили в компании, пострадавшим оказался электромонтер. Он получил осколочные ранения конечностей при исполнении служебных обязанностей.

Сейчас мужчина находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Ему оказывают всю необходимую помощь, а предприятие будет контролировать ход его лечения и реабилитации.

Какие последствия атаки

Известно, что россияне атаковали Николаевскую область сегодня утром. Кроме ранения работника, взрывами было существенно повреждено энергетическое оборудование облэнерго.

Напомним, ночью армия РФ атаковала Украину баллистикой и ударными дронами. Также мы писали, что россияне ударили дронами по Харькову.

Николаев обстрелы Николаевская область Новости Одессы свет энергетики
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
