Во время российского обстрела ранен энергетик на Николаевщине

Россияне ударили по энергетикам на Николаевщине — есть раненые
Во время очередного российского обстрела Николаевщины ранения получил энергетик. Мужчину с осколочными травмами оперативно доставили в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.
Об этом в воскресенье, 25 января, сообщили в АО "Николаевоблэнерго".
Как сообщили в компании, пострадавшим оказался электромонтер. Он получил осколочные ранения конечностей при исполнении служебных обязанностей.
Сейчас мужчина находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Ему оказывают всю необходимую помощь, а предприятие будет контролировать ход его лечения и реабилитации.
Какие последствия атаки
Известно, что россияне атаковали Николаевскую область сегодня утром. Кроме ранения работника, взрывами было существенно повреждено энергетическое оборудование облэнерго.
Напомним, ночью армия РФ атаковала Украину баллистикой и ударными дронами. Также мы писали, что россияне ударили дронами по Харькову.
