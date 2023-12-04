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Росіяни вивели підбитий "Мінськ" з сухого доку — причини

4 грудня 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росіяни вивели підбитий "Мінськ" з сухого доку — причини
Підбитий ВДК "Мінськ". Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Окупанти вивели великий десантний корабель "Мінськ", який уразили Сили оборони України, з сухого доку. Наразі він перебуває у Корабельній бухті у Севастополі. 

Про це на своїй сторінці у X (колишній Twitter) повідомив OSINT-аналітик MT_Anderson. 

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За інформацією експерта, наразі відновлення ВДК "Мінськ" неможливе, саме через це його вивели з ремонтної бази.

Супутниковий знімок бухти. Фото: MT_Anderson

Крім того, на ремонт у сухому доці очікує й підводний човен "Ростов-на-Дону", який також був уражений ракетою. 

Що відомо про удар по кораблю "Мінськ"

У ніч проти 13 вересня внаслідок ракетного удару у тимчасово окупованому Севастополі було пошкоджено ворожий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен. Судно "Мінськ" зазнало значних пошкоджень.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що повернення Криму може бути простішим завданням порівняно з Донбасом. Він зазначив, що відсутність військових дій у Криму полегшує це завдання, тоді як довгострокова присутність російського впливу на Донбасі робить його звільнення складнішим.
 

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