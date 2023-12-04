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Россияне вывели подбитый "Минск" из сухого дока — причины

4 декабря 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россияне вывели подбитый "Минск" из сухого дока — причины
Подбитый БДК "Минск". Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Оккупанты вывели большой десантный корабль "Минск", поразивший Силы обороны Украины, из сухого дока. В настоящее время находится в Корабельной бухте в Севастополе.

Об этом на своей странице в X (бывший Twitter) сообщил OSINT-аналитик MT_Anderson.

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По информации эксперта, в настоящее время восстановление БДК "Минск" невозможно, именно поэтому его вывели с ремонтной базы.

Спутниковый снимок бухты. Фото: MT_Anderson

Кроме того, ремонта в сухом доке ожидает и подлодка "Ростов-на-Дону", которая также была поражена ракетой.

Что известно об ударе по кораблю "Минск"

В ночь на 13 сентября в результате ракетного удара во временно оккупированном Севастополе был поврежден вражеский десантный корабль "Минск" и подлодка. Судно "Минск" получило значительные повреждения.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма может быть более простой задачей по сравнению с Донбассом. Он отметил, что отсутствие военных действий в Крыму облегчает эту задачу, в то время как долгосрочное присутствие российского влияния на Донбассе делает его освобождение сложнее.

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