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Росіяни вивели у Чорне море споряджені ракетоносії

21 грудня 2024 10:28
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
У Чорному морі зафіксовано носіїв "Калібрів"
Ракетоносії на чергуванні. Фото ілюстративне: росЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок 21 грудня росіяни вивели у Чорне море кораблі-носії крилатих ракет "Калібр". В Азовському морі кораблів противника немає, а в Середземному морі перебувають шість ворожих суден.

Про це у суботу, 21 грудня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Інформація щодо кількості кораблів у морях.
Фото: ВМС ЗСУ

Кораблі на чергуванні

У акваторії Чорного моря перебувають три російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп цих суден може сягати до 24 ракет. В Азовському морі російських кораблів не зафіксовано, але в Середземному морі перебувають шість ворожих суден, з яких три оснащені "Калібрами" із залпом до 25 ракет.

Рух морем не зупинився

За останню добу через Керченську протоку в інтересах РФ пройшли три судна до Чорного моря, з яких одне продовжило рух у напрямку Босфору, та чотири судна до Азовського моря, два з яких рухались із протоки Босфор.

"Російська Федерація грубо порушує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації суден", — повідомляють у Військово-морських силах України.

Україна фіксує всі порушення міжнародного морського права.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо дуже незадоволений припиненням транзиту газу через Україну і погрожує проблемами.  Також Президент України Володимир Зеленський затвердив понад 30 нових послів.

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси загроза кораблів ракетоносій

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