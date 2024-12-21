В Черном море зафиксированы носители "Калибров"

Ракетоносители на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ

По состоянию на утро 21 декабря россияне вывели в Черное море корабли-носители крылатых ракет "Калибр". В Азовском море кораблей противника нет, а в Средиземном море находятся шесть вражеских судов.

Об этом в субботу, 21 декабря, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Фото: ВМС ВСУ

Корабли на дежурстве

В акватории Черного моря находятся три российских корабля, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп этих судов может достигать 24 ракет. В Азовском море российские корабли не зафиксированы, но в Средиземном море находятся шесть вражеских судов, из которых три оснащены "Калибрами" с залпом до 25 ракет.

Движение по морю не остановилось

За последние сутки через Керченский пролив в интересах РФ прошли три судна к Черному морю, из которых одно продолжило движение в направлении Босфора, и четыре судна к Азовскому морю, два из которых двигались из пролива Босфор.

"Российская Федерация грубо нарушает Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации судов", — сообщают в Военно-морских силах Украины.

Украина фиксирует все нарушения международного морского права

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо очень недоволен прекращением транзита газа через Украину и угрожает проблемами. Также президент Украины Владимир Зеленский утвердил более 30 новых послов.