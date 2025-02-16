Російські кораблі на рейді у Чорному морі - скільки

Ракетоносії РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Станом на 16 лютого у Чорному, Азовському та Середземному морях вперше за досить тривалий час не зафіксовано присутності жодного російського військового корабля. Проте Росія не припиняє порушувати міжнародні морські норми.

Про це у неділю, 16 лютого, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Рух морем не зупинився

Водночас за останню добу через Керченську протоку в інтересах Росії до Чорного моря зайшли п’ять суден, одне з яких продовжило рух у напрямку Босфору.

До Азовського моря цього разу не пройшло жодне судно. Однак ситуація залишається напруженою, оскільки РФ систематично порушує Міжнародну конвенцію SOLAS 1974 року, відключаючи системи автоматичної ідентифікації суден. Це не лише ускладнює моніторинг морського руху, а й створює загрози безпеці судноплавства в регіоні.

Зазначимо, що Україна та міжнародні партнери продовжують фіксувати подібні порушення, що можуть свідчити про спроби приховати незаконну діяльність країни-агресорки.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупати випустили по Україні 143 ударних безпілотники. Також ми писали, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що Путін прагне капітуляції України.