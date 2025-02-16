Российские корабли на рейде в Черном море - сколько

Ракетоносители РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

По состоянию на 16 февраля в Черном, Азовском и Средиземном морях впервые за достаточно длительное время не зафиксировано присутствия ни одного российского военного корабля. Однако Россия не прекращает нарушать международные морские нормы.

Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Информация о количестве кораблей на дежурстве в морях. Фото: ВМС ВСУ

Движение по морю не остановилось

В то же время за последние сутки через Керченский пролив в интересах России в Черное море зашли пять судов, одно из которых продолжило движение в направлении Босфора.

В Азовское море на этот раз не прошло ни одно судно. Однако ситуация остается напряженной, поскольку РФ систематически нарушает Международную конвенцию SOLAS 1974 года, отключая системы автоматической идентификации судов. Это не только затрудняет мониторинг морского движения, но и создает угрозы безопасности судоходства в регионе.

Отметим, что Украина и международные партнеры продолжают фиксировать подобные нарушения, которые могут свидетельствовать о попытках скрыть незаконную деятельность страны-агрессора.

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты выпустили по Украине 143 ударных беспилотника. Также мы писали, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что Путин стремится к капитуляции Украины.