Російські ракетоносії в Середземному морі – загроза зростає

Ракетоносії РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Після майже двотижневого чергування в акваторії Чорного моря росіяни завели свої ракетоносії у пункти базування. Станом на ранок суботи, 15 лютого, на рейді не спостерігається жодного ворожого корабля, проте ситуація може змінитися протягом дня.

Про це у суботу, 15 лютого, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів у морях

У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі не зафіксовані. Водночас у Середземному морі перебувають чотири російські військові кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 26 ракет.

Рух морем не зупинився

Рух суден через Керченську протоку залишається активним. За добу в Чорне море увійшли п’ять суден, з яких два продовжили шлях до Босфору. В Азовське море зайшли сім суден, п’ять з яких рухалися з Босфору.

Окупанти продовжують порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS, 1974), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації суден. Такі дії створюють загрозу для безпеки судноплавства та можуть свідчити про приховані маневри російського флоту, кажуть у ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, у Київській області рятувальники дістали з криги уламки безпілотника. Також ми писали, що у ніч проти 15 лютого українські Сили оборони здійснили масовану атаку безпілотниками по території Росії.