Российские ракетоносители в Средиземном море - угроза растет

Ракетоносители РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

После почти двухнедельного дежурства в акватории Черного моря россияне завели свои ракетоносители в пункты базирования. По состоянию на утро субботы, 15 февраля, на рейде не наблюдается ни одного вражеского корабля, однако ситуация может измениться в течение дня.

Об этом в субботу, 15 февраля, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей в морях

В Черном и Азовском морях вражеские корабли не зафиксированы. В то же время в Средиземном море находятся четыре российских военных корабля, из которых три являются носителями крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 26 ракет.

Движение по морю не остановилось

Движение судов через Керченский пролив остается активным. За сутки в Черное море вошли пять судов, из которых два продолжили путь в Босфор. В Азовское море зашли семь судов, пять из которых двигались из Босфора.

Оккупанты продолжают нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS, 1974), выключая системы автоматической идентификации судов. Такие действия создают угрозу для безопасности судоходства и могут свидетельствовать о скрытых маневрах российского флота, говорят в ВМС ВСУ.

Напомним, в Киевской области спасатели достали изо льда обломки беспилотника. Также мы писали, что в ночь на 15 февраля Украинские Силы обороны осуществили массированную атаку беспилотниками по территории России.