Росіяни вночі обстріляли Одесу, є загиблі

Об’єкт, в який влучила російська ракета. Фото: Facebook-сторінка ОК "Південь"

Російські окупаційні війська у ніч проти 18 травня завдали чергового ракетного удару по Одесі. Внаслідок влучання у промисловий об’єкт загинула одна людина, поранені ще дві.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

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Російські загарбники у ніч з 17 на 18 травня завдали ракетного удару по Одесі.

Як зазначили у Оперативному командуванні "Південь", цей удар відбувався з різних напрямків із використанням різних типів ракет.

Загиблі і поранені

Більшість ракет були збиті ще над морем силами протиповітряної оборони України.

Але одна ракета влучила у промисловий об’єкт.

В Одесі ракета влучила у промислове підприємство

Фото: ОК "Південь"

Загинула одна людина, поранення отримало дві. За словами Братчука, це охоронці обстріляного підприємства.

Нагадаємо, що у ніч з 17 на 18 травня російські окупанти здійснили і нічний ракетний обстріл Києва. Як наслідок, сталося загоряння у Дарницькому районі столиці. Пожежу спричинило падіння уламків збитої російської ракети.