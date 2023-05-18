Росіяни вночі обстріляли Одесу, є загиблі
Російські окупаційні війська у ніч проти 18 травня завдали чергового ракетного удару по Одесі. Внаслідок влучання у промисловий об’єкт загинула одна людина, поранені ще дві.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.
Атака на Одесу
Російські загарбники у ніч з 17 на 18 травня завдали ракетного удару по Одесі.
Як зазначили у Оперативному командуванні "Південь", цей удар відбувався з різних напрямків із використанням різних типів ракет.
Загиблі і поранені
Більшість ракет були збиті ще над морем силами протиповітряної оборони України.
Але одна ракета влучила у промисловий об’єкт.
Загинула одна людина, поранення отримало дві. За словами Братчука, це охоронці обстріляного підприємства.
Нагадаємо, що у ніч з 17 на 18 травня російські окупанти здійснили і нічний ракетний обстріл Києва. Як наслідок, сталося загоряння у Дарницькому районі столиці. Пожежу спричинило падіння уламків збитої російської ракети.