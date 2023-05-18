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Россияне ночью обстреляли Одессу, есть погибшие

18 мая 2023 07:17
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне ночью обстреляли Одессу, есть погибшие
Объект, в который попала российская ракета. Фото: Facebook-страница ОК "Південь"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска в ночь на 18 мая нанесли очередной ракетный удар по Одессе. В результате попадания в промышленный объект погиб один человек, ранены еще два.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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Российские захватчики в ночь с 17 на 18 мая нанесли ракетный удар по Одессе.

Как отметили в Оперативном командовании "Південь", этот удар происходил по разным направлениям с использованием разных типов ракет.

Погибшие и раненые

Большинство ракет было сбито еще над морем силами противовоздушной обороны Украины.

Но одна ракета попала в промышленный объект.

В Одессе ракета попала в промышленное предприятие
В Одессе ракета попала в промышленное предприятие
Фото: ОК "Південь"

Погиб один человек, ранения получили два. По словам Братчука, это охранники обстрелянного предприятия.

Напомним, что в ночь с 17 на 18 мая российские оккупанты совершили и ночные ракетные обстрелы Киева. Как следствие произошло возгорание в Дарницком районе столицы. Пожар случился из-за падения обломков сбитой российской ракеты.

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