Россияне ночью обстреляли Одессу, есть погибшие

Объект, в который попала российская ракета. Фото: Facebook-страница ОК "Південь"

Российские оккупационные войска в ночь на 18 мая нанесли очередной ракетный удар по Одессе. В результате попадания в промышленный объект погиб один человек, ранены еще два.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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Российские захватчики в ночь с 17 на 18 мая нанесли ракетный удар по Одессе.

Как отметили в Оперативном командовании "Південь", этот удар происходил по разным направлениям с использованием разных типов ракет.

Погибшие и раненые

Большинство ракет было сбито еще над морем силами противовоздушной обороны Украины.

Но одна ракета попала в промышленный объект.

В Одессе ракета попала в промышленное предприятие

Фото: ОК "Південь"

Погиб один человек, ранения получили два. По словам Братчука, это охранники обстрелянного предприятия.

Напомним, что в ночь с 17 на 18 мая российские оккупанты совершили и ночные ракетные обстрелы Киева. Как следствие произошло возгорание в Дарницком районе столицы. Пожар случился из-за падения обломков сбитой российской ракеты.