Россияне ночью обстреляли Одессу, есть погибшие
Российские оккупационные войска в ночь на 18 мая нанесли очередной ракетный удар по Одессе. В результате попадания в промышленный объект погиб один человек, ранены еще два.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
Атака на Одессу
Российские захватчики в ночь с 17 на 18 мая нанесли ракетный удар по Одессе.
Как отметили в Оперативном командовании "Південь", этот удар происходил по разным направлениям с использованием разных типов ракет.
Погибшие и раненые
Большинство ракет было сбито еще над морем силами противовоздушной обороны Украины.
Но одна ракета попала в промышленный объект.
Погиб один человек, ранения получили два. По словам Братчука, это охранники обстрелянного предприятия.
Напомним, что в ночь с 17 на 18 мая российские оккупанты совершили и ночные ракетные обстрелы Киева. Как следствие произошло возгорание в Дарницком районе столицы. Пожар случился из-за падения обломков сбитой российской ракеты.