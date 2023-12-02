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Росіяни вночі поцілили в інфраструктурний об'єкт на Одещині — деталі

2 грудня 2023 11:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Росіяни вночі поцілили в інфраструктурний об'єкт на Одещині — деталі
Ударні дрони в небі. Фото: фотоколаж
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У ніч проти 2 грудня росіяни вкотре атакували Одеську область. Загалом по регіону випустили більше десятка дронів, один з них влучив у інфраструктурний об'єкт.

Про це повідомили Сили оборони півдня України

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"Випустивши БпЛА типу "Shahed-131/136" з тимчасово окупованого Криму (мис Чауда), ворог спрямував їх з акваторії Чорного моря по прибережних районах області", — йдеться у повідомленні.

Атака на Одещину

Росіяни атакували Одеську область 11 безпілотними летальними апаратами типу Shahed-136/131. Сили протиповітряної оборони знищили 10 безпілотників. Однак все одно трапилося влучання в інфраструктурний об'єкт. Унаслідок удару сталася пожежа, яку ліквідували рятувальники. Люди не постраждали. 

Нагадаємо, увечері 1 грудня в Одеській області повідомляли про вибухи. В області працювали Сили ППО. Згодом у моніторинговому каналі ворожої авіації monitor зазначили, що російські безпілотники рухаються Північно-східним курсом у напрямку Одеси та Чорноморська.

Також ми писали, що російські окупанти знову атакували Херсон та область. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще одна людина отримала поранення.

Додамо, у Дніпрі пролунали сильні вибухи вранці, 2 грудня. При цьому в місті та області було оголошено повітряну тривогу.

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