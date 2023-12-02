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Россияне ночью попали в инфраструктурный объект в Одесской области — подробности

2 декабря 2023 11:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Россияне ночью попали в инфраструктурный объект в Одесской области — подробности
Ударные дроны в небе. Фото: фотоколлаж
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В ночь на 2 декабря россияне в очередной раз атаковали Одесскую область. В общей сложности по региону выпустили более десятка дронов, один из них попал в инфраструктурный объект.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

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"Выпустив БпЛА типа "Shahed-131/136" из временно оккупированного Крыма (мыс Чауда), враг направил их из акватории Черного моря по прибрежным районам области", — говорится в сообщении.

Атака на Одесчину

Россияне атаковали Одесскую область 11 беспилотными летальными аппаратами типа Shahed-136/131. Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 беспилотников. Однако все равно произошло попадание в инфраструктурный объект. В результате удара произошел пожар, который ликвидировали спасатели. Люди не пострадали.

Напомним, вечером 1 декабря в Одесской области сообщали о взрывах. В области работали Силы ПВО. Впоследствии в мониторинговом канале вражеской авиации monitor отметили, что российские беспилотники двигаются по Северо-восточному курсу в направлении Одессы и Черноморска.

Также мы писали, что российские кафиры снова атаковали Херсон и область. В результате обстрела погиб человек, еще один человек получил ранения.

Добавим, в Днепре прогремели сильные взрывы утром, 2 декабря. При этом в городе и области была объявлена воздушная тревога.

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