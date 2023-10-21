Росіяни одночасно застосували крилаті ракети та КАБи в обстрілах України, – Гуменюк

Запуск ракет з літака. Фото ілюстративне. Фото: Вікіпедія

У ніч проти 21 жовтня росіяни, намагаючись виснажити протиповітряну оборону з максимальним досягненням результату, застосували нову тактику обстрілів. Вони одночасно запускали крилаті ракети та КАБи.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Цієї ночі була застосована складна тактика дуже мішаних атак. Практично одночасно спрямовувались атаки тактичною авіацією керованими авіабомбами по прифронтових територіях, і крилаті ракети типу х-59, по подальших територіях — другого ешелону — наших прифронтових територіях Криворіжжя та Миколаївщини. Застосовувались в тому числі й ударні безпілотники. Фактично все було одночасно, і це спрямовано очевидно на виснаження систем протиповітряної оборони й максимального досягнення результату", — зазначила військовослужбовиця.

Нові тактики росіян

Нагадаємо, раніше ми писали, що з настанням перших холодів в Україні ворог спрямовує свої атаки на об'єкти критичної інфраструктури. Проте ці удари наразі досить локальні, можливо, армія-агресорка вивчає потужності сил ППО.

Також ми повідомляли, що попри повідомлення про розміщення надзвукових літаків РФ на території тимчасово окупованого півдня, росіяни намагатимуться їх розосереджувати. При кожному оголошенні повітряної тривоги бойова авіація ворога підіймається у повітря для убезпечення бортів.

Додамо, що Росія перекинула групи бойових дельфінів з тимчасово окупованого Севастополя у західну частину Криму, аби таким чином, ймовірно, захиститися від українських спецпризначенців. Зокрема, загони бойових дельфінів з'явилися на військово-морській базі в селищі Новоозерне. Українські військові запевняють, ця інформація є черговим вкидом ворогів.

