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Россияне одновременно применили крылатые ракеты и КАБы в обстрелах Украины – Гуменюк

21 октября 2023 11:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Россияне впервые применили крылатые ракеты и КАБы в обстрелах Украины – Гуменюк
Запуск ракет с самолета. Фото иллюстративное. Фото: Википедия
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В ночь на 21 октября, россияне, пытаясь истощить противовоздушную оборону с максимальным достижением результата, применили новую тактику обстрелов. Они одновременно запускали крылатые ракеты и КАБы.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Этой ночью была применена сложная тактика очень смешанных атак. Практически одновременно направлялись атаки тактической авиацией управляемыми авиабомбами по прифронтовым территориям, и крылатые ракеты типа х-59, по последующим территориям - второго эшелона - нашим прифронтовым территориям Криворожского района и Николаевщины. Также применялись ударные беспилотники. Фактически все было одновременно и это направлено очевидно на истощение систем противовоздушной обороны и максимальное достижение результата", — отметила военнослужащая.

Новые тактики россиян

Напомним, ранее мы писали, что с приходом первых холодов в Украине враг направляет свои атаки на объекты критической инфраструктуры. Однако эти удары пока достаточно локальны, возможно, армия-агрессор изучает мощности сил ПВО.

Также мы сообщали, что, несмотря на сообщение о размещении сверхзвуковых самолетов РФ на территории временно оккупированного юга, россияне будут пытаться их рассредоточивать. При каждом объявлении воздушной тревоги боевая авиация врага поднимается в воздух для защиты бортов.

Добавим, что Россия перебросила группы боевых дельфинов из временно оккупированного Севастополя в западную часть Крыма, чтобы, таким образом, защититься от украинских спецназовцев. В частности, отряды боевых дельфинов появились на военно-морской базе в поселке Новоозерное. Украинские военные уверяют, что эта информация является очередным вбросом врага.

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