Одещину росіяни атакували ракетами

Вихід балістичної ракети. Фото ілюстративне: росЗМІ

У ніч проти 16 лютого українська протиповітряна оборона відбила чергову атаку російських безпілотників. Миколаївщину загарбники атакували дронами, а Одещину — балістичними ракетами.

Про це у неділю, 16 лютого, повідомили в Повітряному командуванні "Південь".

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Повідомлення військових. Фото: скриншот

Скільки знищили ворожих цілей

За інформацією військових, протиповітряної оборони півдня України знищили 9 ударних БпЛА типу Shahed та дрони інших типів над Миколаївською областю.

Внаслідок атаки, є пошкодження на об'єкті критичної інфраструктури. У результаті падіння уламків та дії вибухової хвилі, пошкоджено багатоквартирні будинки, магазини, заклад харчування та офісні приміщення. Є поранений 64-річний чоловік.

Крім того, російські війська завдали ракетного удару по Одещині, випустивши дві балістичні ракети, ймовірно "Іскандер-М", з території тимчасово окупованого Криму. Інформація про наслідки удару уточнюється.

За минулу добу, 15 лютого, було також знищено розвідувальний безпілотник Supercam, який ворог використовував для коригування вогню та збору розвідданих.

Інформація про знищені дрони. Фото: Повітряне командування "Південь"

Нагадаємо, вночі російські окупати випустили по Україні 143 ударних безпілотники, більшість дронів збила протиповітряна оборона. Також ми писали, що наступ росіян на Покровському напрямку сповільнився протягом останніх двох тижнів.