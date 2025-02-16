Одесскую область россияне атаковали ракетами

Выход баллистической ракеты. Фото иллюстративное: росСМИ

В ночь на 16 февраля украинская противовоздушная оборона отразила очередную атаку российских беспилотников. Николаевскую область захватчики атаковали дронами, а Одесскую — баллистическими ракетами.

Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщили в Воздушном командовании "Юг".

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Сообщение военных. Фото: скриншот

Сколько уничтожили вражеских целей

По информации военных, противовоздушной обороны юга Украины уничтожили 9 ударных БпЛА типа Shahed и дроны других типов над Николаевской областью.

В результате атаки, есть повреждения на объекте критической инфраструктуры. В результате падения обломков и действия взрывной волны, повреждены многоквартирные дома, магазины, заведение питания и офисные помещения. Есть раненый 64-летний мужчина.

Кроме того, российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области, выпустив две баллистические ракеты, вероятно "Искандер-М", с территории временно оккупированного Крыма. Информация о последствиях удара уточняется.

За минувшие сутки, 15 февраля, был также уничтожен разведывательный беспилотник Supercam, который враг использовал для корректировки огня и сбора разведданных.

Информация об уничтоженных дронах. Фото: Воздушное командование "Юг"

Напомним, ночью российские оккупанты выпустили по Украине 143 ударных беспилотника, большинство дронов сбила противовоздушная оборона. Также мы писали, что наступление россиян на Покровском направлении замедлилось в течение последних двух недель.