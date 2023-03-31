Росіяни змінили акценти: Гуменюк про нову тактику окупантів

На півдні використовують керовані бомби

Вчорашній обстріл обійшов південь стороною. Це може свідчити про те, що російські війська змістили свій акцент на північ країни.

Про це сказала керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Зміна тактики

"Ворог змістив акцент на північ. При цьому на півдні окупанти продовжують тактику застосування керованих авіаційних бомб, не маючи повноцінної можливості як раніше бити з артилерії по Правобережжю. Оскільки вони дуже відкинуті", — зазначила Наталя Гуменюк.

Як пояснювала речниця Ок "Південь" керовані бомби це досить небезпечний снаряд, якій має потужну вибухову дію та хвилю. До того ж літаки запускають їх за кілька десятків кілометрів від гіпотетичного місця ураження.

Наталя Гуменюк також додала що противник усвідомив свою безперспективність в боротьбі за перевагу на суходолі та перейшов до застосування нових тактик щодо атак на Україну. Один із таких способів — обстріли територій, які знаходяться на відстані кількох десятків кілометрів від лінії фронту.

Крім того, окупанти включили до своєї тактики обстріли замінованої сільськогосподарської землі. Це призводить до додаткових руйнувань та небезпечних ситуацій на полях, де противник залишив свої підривні пристрої.

Нагадаємо, вночі росіяни атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Зокрема, під ворожий обстріл потрапило місто Харків. Внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро цивільних.