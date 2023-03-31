Россияне изменили акценты: Гуменюк о новой тактике оккупантов
Вчерашний обстрел обошел юг стороной. Это может свидетельствовать, что российские войска сместили свой акцент на севере страны.
Об этом сказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
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Смена тактики
"Враг сместил акцент на север. При этом на юге оккупанты продолжают тактику применения управляемых авиационных бомб, не имея полноценной возможности по-прежнему избивать из артиллерии по Правобережью. Поскольку они очень отброшены", — отметила Наталья Гуменюк.
Как объясняла спикер Ок "Юг" управляемые бомбы это достаточно опасный снаряд, который обладает мощным взрывным действием и волной. К тому же самолеты запускают их в нескольких десятках километров от гипотетического места поражения.
Наталья Гуменюк также добавила, что противник осознал свою бесперспективность в борьбе за превосходство на суше и перешел к применению новых тактик по атакам на Украину. Один из таких способов — обстрелы территорий, которые находятся в нескольких десятках километров от линии фронта.
Кроме того, оккупанты включили в свою тактику обстрелы заминированной сельскохозяйственной земли. Это приводит к дополнительным разрушениям и опасным ситуациям на полях, где противник оставил свои взрывные устройства.
Напомним, ночью россияне атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. В частности, во вражеский обстрел попал город Харьков. В результате обстрелов пострадали пятеро гражданских.