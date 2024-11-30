Суд в Одесі виніс вирок громадянину РФ за замах на підпал авто

Рятувальники гасять автівку, що горить. Фото ілюстративне: unsplash

В Одесі громадянин Російської Федерації, уродженець Алтайського краю, отримав умовний термін за замах на підпал автомобіля, який належав місцевому жителю. Суд врахував його щире каяття, відсутність претензій потерпілого та позитивні висновки підсудного про скоєне.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Деталі справи

Відомо, що 22 липня 2024 року близько 1:30 ночі громадянин РФ, проживаючи, здійснив спробу підпалу автомобіля Daewoo Nubira червоного кольору, що належав жителю Одеси. За словами обвинуваченого, конфлікт із власником авто спонукав його до злочину.

Підсудний заздалегідь підготував пляшку з легкозаймистою речовиною, облив капот автомобіля і підпалив його. Однак, через швидке втручання поліції, вогонь було ліквідовано, що не дозволило завдати суттєвої шкоди майну.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину, висловив щире каяття та запевнив, що більше не вчинятиме злочинів. Потерпілий власник автомобіля не наполягав на суворому покаранні, що стало важливим фактором у рішенні суду.

Яке покарання

Суд призначив громадянину РФ покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, звільнивши його від реального відбування покарання з випробувальним терміном в один рік. Також було встановлено обов’язки регулярно з’являтися до органів пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Нагадаємо, у Львівській області звільнили від відбування покарання водія мікроавтобуса, який вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду. Також ліквідатора аварії на ЧАЕС через суд вимагали повернути кошти з пенсії.