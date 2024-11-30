Суд в Одессе вынес приговор гражданину РФ за покушение на поджог авто

Спасатели гасят горящий автомобиль. Фото иллюстративное: unsplash

В Одессе гражданин Российской Федерации, уроженец Алтайского края, получил условный срок за покушение на поджог автомобиля, принадлежавшего местному жителю. Суд учел его искреннее раскаяние, отсутствие претензий потерпевшего и положительные выводы подсудимого о совершенном.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Детали дела

Известно, что 22 июля 2024 около 1:30 ночи гражданин РФ, проживая, совершил попытку поджога автомобиля Daewoo Nubira красного цвета, принадлежавшего жителю Одессы. По словам обвиняемого, конфликт с владельцем авто побуждал его к преступлению.

Подсудимый заранее подготовил бутылку с легковоспламеняющимся веществом, облил капот автомобиля и поджег его. Однако из-за быстрого вмешательства полиции огонь был ликвидирован, что не позволило нанести существенный ущерб имуществу.

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину, выразил искреннее раскаяние и заверил, что больше не будет совершать преступлений. Потерпевший владелец автомобиля не настаивал на строгом наказании, что явилось важным фактором в решении суда.

Какое наказание

Суд назначил гражданину РФ наказание в виде трех лет лишения свободы, освободив его от реального отбывания наказания с испытательным сроком в один год. Также были установлены обязанности регулярно являться в органы пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Напомним, во Львовской области освободили от отбывания наказания водителя микроавтобуса, совершившего смертельное дорожно-транспортное происшествие. Также ликвидатора аварии на ЧАЭС через суд потребовали вернуть средства по пенсии.