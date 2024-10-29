Наслідки російської атаки 29 жовтня на Одещину

Російська ракета Х-31П. Фото: росЗМІ

У вівторок, 29 жовтня, росіяни атакували Одеський район. Ракети не досягли цілей, але внаслідок удару загинула людина.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"На жаль, в Одеському районі осколком однієї з ворожих ракет було вбито 71-річного чоловіка, який знаходився біля моря. Висловлюю щирі співчуття родині", — сказав посадовець.

Що відомо

Ворог атакував Одеську область двома керованими авіаційними ракетами Х-31П. Пуски здійснив російський винищувач Су-30 з акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, одесити чули два вибухи з інтервалом близько 10 хвилин. Також сьогодні вранці росіяни обстріляли Суми.