Наслідки російської атаки 29 жовтня на Одещину

Російська атака на Одесу 29 жовтня — загинув чоловік
У вівторок, 29 жовтня, росіяни атакували Одеський район. Ракети не досягли цілей, але внаслідок удару загинула людина.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"На жаль, в Одеському районі осколком однієї з ворожих ракет було вбито 71-річного чоловіка, який знаходився біля моря. Висловлюю щирі співчуття родині", — сказав посадовець.
Що відомо
Ворог атакував Одеську область двома керованими авіаційними ракетами Х-31П. Пуски здійснив російський винищувач Су-30 з акваторії Чорного моря.
Нагадаємо, одесити чули два вибухи з інтервалом близько 10 хвилин. Також сьогодні вранці росіяни обстріляли Суми.
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