Последствия российской атаки 29 октября на Одесскую область

Российская ракета Х-31П. Фото: росСМИ

Во вторник, 29 октября, россияне атаковали Одесский район. Ракеты не достигли целей, но в результате удара погиб человек.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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"К сожалению, в Одесском районе осколком одной из вражеских ракет был убит 71-летний мужчина, который находился у моря. Выражаю искренние соболезнования семье", — сказал чиновник.

Что известно

Враг атаковал Одесскую область двумя управляемыми авиационными ракетами Х-31П. Пуски совершил российский истребитель Су-30 из акватории Черного моря.

Напомним, одесситы слышали два взрыва с интервалом около 10 минут. Также сегодня утром россияне обстреляли Сумы.