Последствия российской атаки 29 октября на Одесскую область

Российская атака на Одессу 29 октября — погиб мужчина
Во вторник, 29 октября, россияне атаковали Одесский район. Ракеты не достигли целей, но в результате удара погиб человек.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
"К сожалению, в Одесском районе осколком одной из вражеских ракет был убит 71-летний мужчина, который находился у моря. Выражаю искренние соболезнования семье", — сказал чиновник.
Что известно
Враг атаковал Одесскую область двумя управляемыми авиационными ракетами Х-31П. Пуски совершил российский истребитель Су-30 из акватории Черного моря.
Напомним, одесситы слышали два взрыва с интервалом около 10 минут. Также сегодня утром россияне обстреляли Сумы.
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