Чи пускати російських артистів до України під час війни — думки одеситів

Скандали через російські пісні не припиняються, мало не щотижня в соціальних мережах з'являється відео обурених українців. Якщо в кафе і ресторанах все ж таки змогли виключити заборонену законом музику зі своїх плейлистів, то вуличні музиканти продовжують співати деякі пісні. Схожа ситуація серед звичайних громадян. Тим часом низка російських відомих артистів, які підтримують Україну, нещодавно заявили, що готові приїхати до нашої країни з концертами.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, чи варто дозволяти російським артистам приїжджати в Україну з концертами.

Необхідний референдум

Коли мова заходить про гастролі з країни-агресора, у першу чергу постає питання, за якими правилами приймати рішення. У воєнний час кожен такий крок може мати значення для настроїв у суспільстві. Тому звучить думка про необхідність максимально прозорих і справедливих процедур, які враховували б позицію широкого кола людей.

"Якщо, можливо, буде якийсь референдум, що спитали думку багатьох наших громадян, то, може, тоді це і буде доцільним. Тому потрібно розглядати будь-які можливості, щоб це було обґрунтовано і, звісно, щоб спиралися на думку громадян України", — каже Олена.

Одеситка Олена про можливий референдум. Фото: Новини.LIVE

Ідея громадського голосування розглядається як один із варіантів, що міг би поставити крапку у суперечках. Однак питання залишається складним, адже війна накладає свої обмеження і проведення референдумів під час дії військового стану заборонене.

Перевіряти артистів

Однак є й інша точка зору — дозволяти виступи тим, хто чітко довів свою підтримку України. Тут у центрі уваги — не паспорт, а поведінка: публічні заяви, благодійність, участь у волонтерських ініціативах. Таких виконавців пропонують оцінювати за тим, як їх сприймає українська аудиторія, і чи є до них довіра.

"Чому не оцінити людей, які нас підтримують? Якщо вони підтримують українців, то чому ні? Я думаю, це буде справедливо. Я думаю, що якщо вони підтримують і народ їх сприймає, тому, можливо, так", — зазначає Тетяна.

Місцева жителька Тетяна про сприйняття артистів народом. Фото: Новини.LIVE

У цьому підході важливим є чіткий перелік критеріїв. Лише так можна уникнути подвійних стандартів і непорозумінь. Є й жорсткіші вимоги. Пропонують, щоб артист не мав жодних фінансових зв’язків із Росією, не платив там податків, а також однозначно й активно виступав проти війни. Сюди ж належить і переїзд за кордон, якщо він супроводжується реальною допомогою Україні. Це своєрідний "фільтр доброчесності", який дозволяє відсіяти випадкових гостей.

"Думаю, що так. Якщо народ цих людей підтримує, якщо вони дійсно цього варті, то так. Якщо вони не платять податки у Росію, тоді, мабуть, можна. Найголовніше, щоб вони не підтримували війну. І не підтримували не тільки губами, а ще й своїми грошима. Ті, які підтримують Україну, які засуджують дію своєї влади і живуть в Європі, які виїхали, то, мабуть, двері їм можна відкрити в нашу країну", — ділиться Дмитро.

Одесит Дмитро про важливість вибору. Фото: Новини.LIVE

Такі умови сприймаються як запобіжник від спекуляцій і піару на темі війни, адже на початку повномасштабного вторгнення велика кількість артистів підтримувала Україну лише заради піару.

Категоричні відмови

Є й ті, хто виступає проти будь-яких гастролей росіян, незалежно від їхніх заяв та вчинків. Для цієї позиції важливі не деталі, а сам факт походження виконавця. У воєнний час навіть розмова про винятки вважається недоречною.

" Ні. Не поясню чому, просто, тому що", — зазначає Ігор.

Турист Ігор про заборону російських виконавців. Фото: Новини.LIVE

Таке коротке "ні" не потребує пояснень — воно сприймається як остаточна і безапеляційна відповідь. Cеред тих, хто не готовий навіть обговорювати можливі умови, звучить мотив недовіри. Упевненість у тому, що будь-які правильні слова можуть бути лише прикриттям, формує стійку відмову.

"Російським? Та ні, росіянам зовсім не треба приїжджати до України. А ви вірите їм? Ну, я думаю, їм вірити не можна", — каже Ольга.

Відпочивальниця Ольга про недовіру до росіян. Фото: Новини.LIVE

Тож, Одеса чітко розділилася на кілька позицій: від прагнення виробити колективне рішення і до готовності робити винятки за суворими умовами, і до повної заборони без дискусій. Однак усі підходи об’єднує головне — бажання зберегти безпеку, гідність і довіру у суспільстві, яке живе в умовах війни. Хто й за якими правилами зможе вийти на українську сцену, покаже час і готовність країни до таких рішень.

