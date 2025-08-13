Пускать ли российских артистов в Украину во время войны — мнения одесситов

Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Скандалы из-за российских песен не прекращаются, чуть ли не каждую неделю в социальных сетях появляется видео возмущенных украинцев. Если в кафе и ресторанах все же смогли исключить запрещенную законом музыку из своих плейлистов, то уличные музыканты продолжают петь некоторые песни. Похожая ситуация среди обычных граждан. Между тем ряд российских известных артистов поддерживающих Украину недавно заявили, что готовы приехать в нашу страну с концертами.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, стоит ли разрешать российским артистам приезжать в Украину с концертами.

Необходим референдум

Когда речь заходит о гастролях из страны-агрессора, в первую очередь встает вопрос, по каким правилам принимать решение. В военное время каждый такой шаг может иметь значение для настроений в обществе. Поэтому звучит мысль о необходимости максимально прозрачных и справедливых процедур, которые учитывали бы позицию широкого круга людей.

"Если, возможно, будет какой-то референдум, что спросили мнение многих наших граждан, то, может, тогда это и будет целесообразным. Поэтому нужно рассматривать любые возможности, чтобы это было обосновано и, конечно, чтобы опирались на мнение граждан Украины", — говорит Елена.

Одесситка Елена о возможном референдуме. Фото: Новини.LIVE

Идея общественного голосования рассматривается как один из вариантов, который мог бы поставить точку в спорах. Однако вопрос остается сложным, ведь война накладывает свои ограничения и проведение референдумов во время действия военного положения запрещено.

Проверять артистов

Однако есть и другая точка зрения — разрешать выступления тем, кто четко доказал свою поддержку Украины. Здесь в центре внимания — не паспорт, а поведение: публичные заявления, благотворительность, участие в волонтерских инициативах. Таких исполнителей предлагают оценивать по тому, как их воспринимает украинская аудитория, и есть ли к ним доверие.

"Почему не оценить людей, которые нас поддерживают? Если они поддерживают украинцев, то почему нет? Я думаю, это будет справедливо. Я думаю, что если они поддерживают и народ их воспринимает, поэтому, возможно, да", — отмечает Татьяна.

Местная жительница Татьяна о восприятии артистов народом. Фото: Новини.LIVE

В этом подходе важен четкий перечень критериев. Только так можно избежать двойных стандартов и недоразумений. Есть и более жесткие требования. Предлагают, чтобы артист не имел никаких финансовых связей с Россией, не платил там налогов, а также однозначно и активно выступал против войны. Сюда же относят переезд за границу, если он сопровождается реальной помощью Украине. Это своеобразный "фильтр добропорядочности", который позволяет отсеять случайных гостей.

"Думаю, что да. Если народ этих людей поддерживает, если они действительно этого стоят, то да. Если они не платят налоги в Россию, тогда, пожалуй, можно. Самое главное, чтобы они не поддерживали войну. И не поддерживали не только губами, а еще и своими деньгами. Те, которые поддерживают Украину, осуждают действие своей власти и живут в Европе, которые выехали, то, пожалуй, двери им можно открыть в нашу страну", — делится Дмитрий.

Одессит Дмитрий о важности выбора. Фото: Новини.LIVE

Такие условия воспринимаются как предохранитель от спекуляций и пиара на теме войны, ведь в начале полномасштабного вторжения большое количество артистов поддерживало Украину только ради пиара.

Категорические отказы

Есть и те, кто выступает против любых гастролей россиян, независимо от их заявлений и поступков. Для этой позиции важны не детали, а сам факт происхождения исполнителя. В военное время даже разговор об исключениях считается неуместным.

"Нет. Не объясню почему, просто, потому что",— отмечает Игорь.

Турист Игорь о запрете российских исполнителей. Фото: Новини.LIVE

Такое короткое "нет" не требует объяснений — оно воспринимается как окончательный и безапелляционный ответ. Среди тех, кто не готов даже обсуждать возможные условия, звучит мотив недоверия. Уверенность в том, что любые правильные слова могут быть лишь прикрытием, формирует устойчивый отказ.

"Русским? Да нет, россиянам совсем не надо приезжать в Украину. А вы верите им? Ну, я думаю, им верить нельзя", — говорит Ольга.

Отдыхающая Ольга о недоверии к россиянам. Фото: Новини.LIVE

Поэтому, Одесса четко разделилась на несколько позиций: от стремления выработать коллективное решение и до готовности делать исключения по строгим условиям, и до полного запрета без дискуссий. Однако все подходы объединяет главное — желание сохранить безопасность, достоинство и доверие в обществе, живущем в условиях войны. Кто и по каким правилам сможет выйти на украинскую сцену, покажет время и готовность страны к таким решениям.

