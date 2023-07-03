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Російські чиновники тікають з українського Криму, — Гуменюк

3 липня 2023 11:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Російські чиновники тікають з українського Криму
Проукраїнський мітинг у Криму. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Окупанти продовжують тікати з тимчасово окупованого Криму. Місцеві чиновники виїжджають разом зі своїми родинами.

Про це повідомила керівник об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону

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За словами речниці ОК "Південь", цей процес дуже довготривалий, адже розпочався декілька місяців тому та продовжується й сьогодні.

"Вони намагаються не спровокувати паніку, роблять це максимально приховано. Але пильне око наших розвідників та руху спротиву фіксує ці факти", — зазначила Гуменюк.

Затор перед Кримським мостом

На в'їзді на Кримський міст з боку Краснодарського краю утворився великий затор. Росіяни оглядають всі автомобілі. Станом на сьогодні затор розтягнувся вже на 13 км.

Так званий міністр транспорту тимчасово окупованого Криму Микола Лукашенко розповів, що час очікування огляду становить понад дві години.  

Нагадаємо, російські окупаційні війська та спецслужби посилили контроль за населенням анексованого Криму. Окупанти перевіряють документи і смартфони у мешканців Кримського півострова.

Також ми писали, що російські окупанти прагнуть налагодити поромну переправу між Кримом та Таманським півостровом. Міністр транспорту тимчасово окупованого Криму Микола Лукашенко розповів, що до дев'ятої ранку затор розтягнувся на п'ять кілометрів. За його словами, час очікування огляду становить понад дві години.  

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