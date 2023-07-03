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Российские чиновники бегут из украинского Крыма, — Гуменюк

3 июля 2023 11:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Российские чиновники бегут из украинского Крыма
Проукраинский митинг в Крыму. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Оккупанты продолжают бежать из временно оккупированного Крыма. Местные чиновники уезжают вместе со своими семьями.

Об этом сообщила руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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По словам пресс-секретаря ОК "Юг", этот процесс очень длительный, ведь начался несколько месяцев назад и продолжается и сегодня.

"Они пытаются не спровоцировать панику, делают это максимально скрыто. Но пристальный глаз наших разведчиков и движения сопротивления фиксирует эти факты", — отметила Гуменюк.

Пробка перед Крымским мостом

На въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края образовалась большая пробка. Россияне осматривают все автомобили. По состоянию на сегодняшний день пробка растянулась уже на 13 км.

Так называемый министр транспорта временно оккупированного Крыма Николай Лукашенко рассказал, что время ожидания досмотра составляет более двух часов.

Напомним, российские оккупационные войска и спецслужбы ужесточили контроль за населением аннексированного Крыма. Оккупанты проверяют документы и смартфоны у жителей Крымского полуострова.

Также мы писали, что российские оккупанты стремятся наладить паромную переправу между Крымом и Таманским полуостровом. Министр транспорта временно оккупированного Крыма Николай Лукашенко рассказал, что к девяти утра пробка растянулась на пять километров. По его словам, время ожидания досмотра составляет более двух часов.

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