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Російські дрони дістались Румунії — за час війни у країні зафіксували шість інцидентів

22 червня 2024 11:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Російські дрони у Румунії: зафіксовано шість випадків перетину кордону
Дрони в небі. Фото: фотоколаж
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Російські дрони, які летіли на територію Одещини, не раз перетинали кордон з Румунією. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в сусідній державі зафіксували шість інцидентів з БпЛА. 

Про це у виступі в Гудзонівському інституті США розказала глава МЗС Румунії Лумініца Одобеску.

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Вона підкреслила, що це свідчить про наближення війни до європейського континенту.

"Ми бачимо війну. Військові інциденти з дронами, що з'явилися на нашій території, свідчать про наближення конфлікту до Європи. Реальність полягає в тому, що ми маємо допомогти Україні перемогти в цій війні, бо Росія не зупиниться", — наголосила міністерка.

Російські дрони дістались Румунії — за час війни у країні зафіксували шість інцидентів - фото 1
Глава МЗС Румунії Лумініца Одобеску. Фото: "Ми — Україна"

Вона також висловила обурення відносно дій Росії, яка, за її словами, продовжує агресивні дії та загрози, що ставлять під сумнів безпеку і стабільність у регіоні. Одобеску закликала європейських союзників допомогти Україні в цей непростий час і висловила сподівання на спільні заходи для стримування російської агресії.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти суботи, 22 червня, завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні дрони Shahed. Загалом ворог застосував 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА, нашим захисникам вдалося збити 25 повітряних цілей.

Внаслідок російського обстрілу зафіксовано пошкодження інфраструктури в Івано-Франківську. Також на Львівщині ворог поцілив в об'єкт енергетичної інфраструктури, через що зайнялася пожежа.

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