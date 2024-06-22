Російські дрони у Румунії: зафіксовано шість випадків перетину кордону

Дрони в небі. Фото: фотоколаж

Російські дрони, які летіли на територію Одещини, не раз перетинали кордон з Румунією. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в сусідній державі зафіксували шість інцидентів з БпЛА.

Про це у виступі в Гудзонівському інституті США розказала глава МЗС Румунії Лумініца Одобеску.

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Вона підкреслила, що це свідчить про наближення війни до європейського континенту.

"Ми бачимо війну. Військові інциденти з дронами, що з'явилися на нашій території, свідчать про наближення конфлікту до Європи. Реальність полягає в тому, що ми маємо допомогти Україні перемогти в цій війні, бо Росія не зупиниться", — наголосила міністерка.

Глава МЗС Румунії Лумініца Одобеску. Фото: "Ми — Україна"

Вона також висловила обурення відносно дій Росії, яка, за її словами, продовжує агресивні дії та загрози, що ставлять під сумнів безпеку і стабільність у регіоні. Одобеску закликала європейських союзників допомогти Україні в цей непростий час і висловила сподівання на спільні заходи для стримування російської агресії.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти суботи, 22 червня, завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні дрони Shahed. Загалом ворог застосував 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА, нашим захисникам вдалося збити 25 повітряних цілей.

Внаслідок російського обстрілу зафіксовано пошкодження інфраструктури в Івано-Франківську. Також на Львівщині ворог поцілив в об'єкт енергетичної інфраструктури, через що зайнялася пожежа.