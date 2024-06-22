Российские дроны в Румынии: зафиксировано шесть случаев пересечения границы

Дроны в небе. Фото: фотоколлаж

Российские дроны, летевшие на территорию Одесчины, не раз пересекали границу с Румынией. В целом, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в соседнем государстве зафиксировали шесть инцидентов с БпЛА.

Об этом в выступлении в Гудзоновском институте США рассказала глава МИД Румынии Луминица Одобеску.

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Она подчеркнула, что это свидетельствует о войне, приближающейся к европейскому континенту.

"Мы видим войну. Военные инциденты с появившимися на нашей территории дронами свидетельствуют о приближении конфликта к Европе. Реальность заключается в том, что мы должны помочь Украине победить в этой войне, потому что Россия не остановится", — подчеркнула министр.

Глава МИД Румынии Луминица Одобеску. Фото: "Мы — Украина"

Она также выразила возмущение по поводу действий России, которая, по ее словам, продолжает агрессивные действия и угрозы, ставящие под сомнение безопасность и стабильность в регионе. Одобеску призвала европейских союзников помочь Украине в это непростое время и выразила надежду на совместные меры по сдерживанию российской агрессии.

Напомним, российские войска в ночь на субботу, 22 июня, нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные дроны Shahed. В общей сложности враг применил 16 ракет различных типов и 13 ударных БпЛА, нашим защитникам удалось сбить 25 воздушных целей.

В результате российских обстрелов зафиксировано повреждение инфраструктуры в Ивано-Франковске. Также на Львовщине враг попал в объект энергетической инфраструктуры, из-за чего загорелся пожар.