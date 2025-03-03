Російські ракетоносіїї на патрулюванні — чи є загроза Одещині

Російський ракетоносій. Фото ілюстартивне: Вікіпедія

Кораблі РФ продовжують створювати загрозу в акваторії Середземного моря. Сьогодні, 3 березня, ворог знову вивів на патрулювання чотири носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному та Азовському морях російських військових кораблів наразі не зафіксовано. Проте у Середземному на патрулюванні перебувають 4 судна РФ, 3 з яких є носіями 26 крилатих ракет.

Актуальна інформація. Військово-морські сили ЗСУ

Рух Керченською протокою

За минулу добу до Чорного моря Керченською протокою зайшли чотири кораблі, один з яких рушив у бік Босфору. До Азовської акваторії за цей же час в інтересах РФ зайшли п'ять суден, чотири з яких — з боку Туреччини. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.

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