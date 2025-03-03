Российские ракетоносители на патрулировании — есть ли угроза Одесской области

Российские корабли на рейде — угроза для Одесчины
Корабли РФ продолжают создавать угрозу в акватории Средиземного моря. Сегодня, 3 марта, враг снова вывел на патрулирование четыре носителя крылатых ракет "Калибр".
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей в морях
В Черном и Азовском морях российских военных кораблей пока не зафиксировано. Однако в Средиземном на патрулировании находятся 4 судна РФ, 3 из которых являются носителями 26 крылатых ракет.
Движение по Керченскому проливу
За минувшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашли четыре корабля, один из которых двинулся в сторону Босфора. В Азовскую акваторию за это же время в интересах РФ зашли пять судов, четыре из которых — со стороны Турции. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.
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