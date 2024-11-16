Середземне море під загрозою: активність російських кораблів

Військові кораблі в порту Новоросійськ. Фото ілюстративне: росЗМІ

Військова активність Росії у морях залишається загрозою для України. Станом на ранок з Чорного та Азовського морів загрози поки немає, носії "Калібрів" заведені в пункти базування. Утім, у Середземному морі зафіксовані споряджені ракетоносії.

Про це у суботу, 16 листопада, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Фото: ВМС ЗСУ

Кораблі у морях

Станом на 6:00 16 листопада ситуація на морях залишається контрольованою. У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні, проте у Середземному морі зафіксовано два російські кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 16 ракет.

Рух через Керченську протоку

За минулу добу через Керченську протоку здійснили прохід:

до Чорного моря — 7 суден, з них 5 прямували до Босфору;

до Азовського моря — 6 суден, з них 3 рухалися з боку Босфору.

У ВМС ЗСУ наголошують, що Росія продовжує ігнорувати міжнародні норми, порушуючи Конвенцію SOLAS 1974 року. Зокрема, системи автоматичної ідентифікації суден залишаються вимкненими, що створює небезпеку для мореплавства.

Нагадаємо, Вночі 16 листопада російські війська здійснили атаку на Київ — сили ППО знешкодили до 10 дронів. Попри вдалу роботу української протиповітряної оборони залишки дрона пошкодили житловий будинок.