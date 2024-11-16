Средиземное море под угрозой: активность русских кораблей

Российские корабли в морях — какая угроза для Одесчины
Военная активность России в морях остается для Украины угрозой. По состоянию на утро из Черного и Азовского морей угрозы пока нет, носители "Калибров" заведены в пункты базирования. Впрочем, в Средиземном море зафиксированы снаряженные ракетоносители.
Об этом в субботу, 16 ноября, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.
Корабли в морях
По состоянию на 6.00 16 ноября ситуация на морях остается контролируемой. В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют, однако в Средиземном море зафиксировано два российских корабля, один из которых является носителем крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 16 ракет.
Движение через Керченский пролив
За минувшие сутки через Керченский пролив совершили проход:
к Черному морю — 7 судов, из них 5 направлялись в Босфор;
к Азовскому морю — 6 судов, из них 3 двигались со стороны Босфора.
В ВМС ВСУ отмечают, что Россия продолжает игнорировать международные нормы, в нарушение Конвенции SOLAS 1974 года. В частности, системы автоматической идентификации судов остаются выключенными, что создает опасность для мореходства.
Напомним, ночью 16 ноября российские войска совершили атаку на Киев — силы ПВО обезвредили до 10 дронов. Несмотря на удачную работу украинской противовоздушной обороны, остатки дрона повредили жилой дом.
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