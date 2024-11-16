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Российские корабли в морях — какая угроза для Одесчины

16 ноября 2024 10:17
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Средиземное море под угрозой: активность русских кораблей
Военные корабли в порту Новороссийск. Фото иллюстративное: росСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Военная активность России в морях остается для Украины угрозой. По состоянию на утро из Черного и Азовского морей угрозы пока нет, носители "Калибров" заведены в пункты базирования. Впрочем, в Средиземном море зафиксированы снаряженные ракетоносители.

Об этом в субботу, 16 ноября, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Информация о количестве ракетоносителей в морях.
Фото: ВМС ВСУ

Корабли в морях

По состоянию на 6.00 16 ноября ситуация на морях остается контролируемой. В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют, однако в Средиземном море зафиксировано два российских корабля, один из которых является носителем крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 16 ракет.

Движение через Керченский пролив

За минувшие сутки через Керченский пролив совершили проход:

к Черному морю — 7 судов, из них 5 направлялись в Босфор;
к Азовскому морю — 6 судов, из них 3 двигались со стороны Босфора.

В ВМС ВСУ отмечают, что Россия продолжает игнорировать международные нормы, в нарушение Конвенции SOLAS 1974 года. В частности, системы автоматической идентификации судов остаются выключенными, что создает опасность для мореходства.

Напомним, ночью 16 ноября российские войска совершили атаку на Киев — силы ПВО обезвредили до 10 дронов. Несмотря на удачную работу украинской противовоздушной обороны, остатки дрона повредили жилой дом.

Одесса Черное море Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы ракетоноситель

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