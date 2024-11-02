Росія поновила чергування у Чорному морі: ракетоносій напоготові

Кораблі на чергування. Фото ілюстративне: росЗМІ

Станом на ранок 2 листопада Росія продовжує тримати в Чорному та Середземному морях кораблі, озброєні крилатими ракетами "Калібр". Загальний залп цих ракет може досягати 12 одиниць.

Про це у суботу, 2 листопада, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів на чергуванні у морях

Ситуація в акваторіях Чорного, Азовського та Середземного морів залишається напруженою. У Чорному морі помічено один російський корабель, озброєний чотирма ракетами "Калібр". У Середземному морі також перебуває ворожий корабель, оснащений до восьми крилатими ракетами. В Азовському морі ракетоносії не зафіксовано.

Рух морем

Протягом доби відбулося активне судноплавство Керченською протокою. У Чорне море зайшло 9 суден, з яких 4 продовжили свій шлях у напрямку протоки Босфор. Тим часом до Азовського моря увійшло 10 суден, з яких 5 прибули з Босфору.

У ВМС наголошують, що Росія продовжує грубо порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх суднах. Це створює додаткові загрози для мореплавства, оскільки не дозволяє ідентифікувати місцеперебування кораблів, порушуючи принципи безпеки на морі.

Нагадаємо, Росія вранці, 2 листопада, атакувала Київ ударними дронами. Внаслідок атаки є постраждалий. Після вибухів мешканці столиці почали скаржитися на проблеми з електропостачанням. Виникли перепади напруги.