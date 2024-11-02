Россия возобновила дежурство в Черном море: ракетоноситель наготове

Корабли на дежурство. Фото иллюстративное: росСМИ

По состоянию на утро 2 ноября Россия продолжает держать в Черном и Средиземном морях корабли, вооруженные крылатыми ракетами "Калибр". Общий залп этих ракет может достигать 12 единиц.

Об этом в субботу, 2 ноября, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей на дежурстве в морях

Ситуация в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей остается напряженной. В Черном море замечен один российский корабль, вооруженный четырьмя ракетами "Калибр". В Средиземном море также находится вражеский корабль, оснащенный восемью крылатыми ракетами. В Азовском море ракетоносители не зафиксированы.

Движение по морю

В течение суток состоялось активное судоходство по Керченскому проливу. В Черное море зашло 9 судов, из которых 4 продолжили свой путь в направлении пролива Босфор. Тем временем в Азовское море вошли 10 судов, из которых 5 прибыли из Босфора.

В ВМС отмечают, что Россия продолжает грубо нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации на своих судах. Это создает дополнительные угрозы для мореходства, поскольку не позволяет идентифицировать местонахождение кораблей, нарушая принципы безопасности на море.

Напомним, Россия утром, 2 ноября, атаковала Киев ударными дронами. В результате атаки пострадавший. После взрывов жители столицы начали жаловаться на проблемы с электроснабжением. Появились перепады напряжения.