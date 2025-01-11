Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Російські окупанти атакували Миколаївщину невідомим дроном arrow

Російські окупанти атакували Миколаївщину невідомим дроном

11 січня 2025 10:15
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Нічна атака на Миколаївщини — що відомо
Ударні дрони типу "Shahed" у небі. Фотоколаж ілюстративний: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У ніч на 11 січня ППО знищила три дрони "Shahed" на Миколаївщині. У Вознесенському районі виникла пожежа через уламки, але постраждалих немає. Тим часом ворог атакував одну із громад в області дроном невстановленого типу.

Про це у суботу, 11 січня, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім

Читайте також:
Російські окупанти атакували Миколаївщину невідомим дроном - фото 1
Допис Віталія Кіма. Фото: скриншот

Миколаїв під обстрілом

За його словами у Вознесенському районі уламки дронів спричинили пожежу сухої трави, яку оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, постраждалих немає.

Росіяни обстріляли Миколаївську область

Окрім цього, 10 січня ворог завдав сім ударів дронами FPV по Куцурубській громаді. Унаслідок обстрілів у селі Дмитрівка пошкоджено житловий будинок. Також пошкоджено по одному будинку в селах Дніпровське та Солончаки. Жертв серед населення немає.

Віталій Кім також повідомив, що того ж вечора, о 18:55, у Сухоєланецькій громаді зафіксовано атаку дроном невстановленого типу. Зазначимо, що про невідомий БпЛА заявили й у відділенні комунікацій повітряного командування "Південь". На щастя, обійшлося без потерпілих.

Російські окупанти атакували Миколаївщину невідомим дроном - фото 2
Повідомлення про атаку Миколаївщини. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські загарбники вночі атакували Україну ударними дронами, у результаті падіння уламків у семи областях пошкоджено господарські будівлі, установи, приватні будинки та автотранспорт. Також у Запорізькій області окупанти влучили дроном в автомобіль з людьми. 

Миколаїв Миколаївська область Віталій Кім Новини Одеси дрони атака

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:26 У Балтійському морі російський танкер втратив управління

10:21 Вплив вірусів на людину — причини та як уникнути ускладнень

10:15 Російські окупанти атакували Миколаївщину невідомим дроном

09:59 Розробники гри про Чорнобиль готують масштабне оновлення

09:58 Небезпека з Чорного моря — ракетоносій Росії на чергуванні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:52 Росія на ТОТ схиляє українців до колабораціонізму — що вигадала

09:31 Затребувані професії — яких спеціалістів шукають найчастіше

09:30 У Словаччині люди вийшли на мітинг проти Роберта Фіцо — причина

09:30 Ворожі дрони пошкодили будівлі у семи областях — подробиці

09:26 ДТП та черги на кордонах — ситуація на трасі Одеса-Рені

10:26 У Балтійському морі російський танкер втратив управління

10:21 Вплив вірусів на людину — причини та як уникнути ускладнень

10:15 Російські окупанти атакували Миколаївщину невідомим дроном

09:59 Розробники гри про Чорнобиль готують масштабне оновлення

09:58 Небезпека з Чорного моря — ракетоносій Росії на чергуванні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:52 Росія на ТОТ схиляє українців до колабораціонізму — що вигадала

09:31 Затребувані професії — яких спеціалістів шукають найчастіше

09:30 У Словаччині люди вийшли на мітинг проти Роберта Фіцо — причина

09:30 Ворожі дрони пошкодили будівлі у семи областях — подробиці

09:26 ДТП та черги на кордонах — ситуація на трасі Одеса-Рені

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

06:20 Невтішні цифри — на скільки"мінімалка в ЄС більша, ніж в Україні

9 січня 2025

22:37 Не вистачає ні на що — скільки одесити платять за комуналку

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

8 січня 2025

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

Text

05:13 Військові сьогодні найбезправніші в Україні — нардеп Гончаренко

10 січня 2025
Text

17:57 Повернення з СЗЧ та зустріч Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

13:19 Умєров зробив екстрену заяву про війну — ефір День.LIVE

Text

12:43 Під постійними обстрілами — як живе прифронтовий Золочів

Text

12:17 Нардеп пояснив, чи скасують воєнний стан одразу після "перемир'я"

Text

10:58 Юрчишин назвав зарплати, які отримують народні депутати

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Чим завершився Рамштайн для України, — ефір Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

Text

00:00 Нардеп прокоментував заяву США про завершення війни за 100 днів

9 січня 2025
Text

22:50 Здорожчання хліба в Україні — нардеп назвав причини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності