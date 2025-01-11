Нічна атака на Миколаївщини — що відомо

Ударні дрони типу "Shahed" у небі. Фотоколаж ілюстративний: Новини.LIVE

У ніч на 11 січня ППО знищила три дрони "Shahed" на Миколаївщині. У Вознесенському районі виникла пожежа через уламки, але постраждалих немає. Тим часом ворог атакував одну із громад в області дроном невстановленого типу.

Про це у суботу, 11 січня, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Допис Віталія Кіма. Фото: скриншот

Миколаїв під обстрілом

За його словами у Вознесенському районі уламки дронів спричинили пожежу сухої трави, яку оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, постраждалих немає.

Росіяни обстріляли Миколаївську область

Окрім цього, 10 січня ворог завдав сім ударів дронами FPV по Куцурубській громаді. Унаслідок обстрілів у селі Дмитрівка пошкоджено житловий будинок. Також пошкоджено по одному будинку в селах Дніпровське та Солончаки. Жертв серед населення немає.

Віталій Кім також повідомив, що того ж вечора, о 18:55, у Сухоєланецькій громаді зафіксовано атаку дроном невстановленого типу. Зазначимо, що про невідомий БпЛА заявили й у відділенні комунікацій повітряного командування "Південь". На щастя, обійшлося без потерпілих.

Повідомлення про атаку Миколаївщини. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські загарбники вночі атакували Україну ударними дронами, у результаті падіння уламків у семи областях пошкоджено господарські будівлі, установи, приватні будинки та автотранспорт. Також у Запорізькій області окупанти влучили дроном в автомобіль з людьми.