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Российские оккупанты атаковали Николаевщину неизвестным дроном

11 января 2025 10:15
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Ночная атака на Николаевщине - что известно
Ударные дроны типа "Shahed" в небе. Фотоколлаж иллюстративный: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В ночь на 11 января ПВО уничтожила три дрона "Shahed" на Николаевщине. В Вознесенском районе возник пожар из-за обломков, но пострадавших нет. Тем временем враг атаковал одну из громад в области дроном неустановленного типа.

Об этом в субботу, 11 января, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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Приложение Виталия Кима. Фото: скриншот

Николаев под обстрелом

По его словам в Вознесенском районе обломки дронов вызвали пожар сухой травы, который оперативно ликвидировали спасатели. К счастью, пострадавших нет.

Россияне обстреляли Николаевскую область

Кроме этого, 10 января враг нанес семь ударов дронами FPV по Куцурубской громаде. В результате обстрелов в селе Дмитровка поврежден жилой дом. Также повреждено по одному дому в селах Днепровское и Солончаки. Жертв среди населения нет.

Виталий Ким также сообщил, что в тот же вечер, в 18:55, в Сухоеланецкой громаде зафиксирована атака дроном неустановленного типа. Отметим, что о неизвестном БпЛА заявили и в отделении коммуникаций воздушного командования "Юг". К счастью, обошлось без пострадавших.

Российские оккупанты атаковали Николаевщину неизвестным дроном - фото 2
Сообщение об атаке Николаевщины. Фото: скриншот

Напомним, российские захватчики ночью атаковали Украину ударными дронами, в результате падения обломков в семи областях повреждены хозяйственные постройки, учреждения, частные дома и автотранспорт. Также в Запорожской области оккупанты попали дроном  в автомобиль с людьми.

Николаев Николаевская область Виталий Ким Новости Одессы дроны атака

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