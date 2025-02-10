Скільки кораблів у морях

Російські ракетоносії на рейді — загроза у Чорному морі
Російські військові кораблі продовжують створювати загрозу в акваторіях Чорного та Середземного морів. Сьогодні,10 лютого, ворог знову вивів на рейди сім носіїв крилатих ракет "Калібр".
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Де і скільки суден
В Чорному морі наразі перебуває один корабель РФ, який може одразу випустити до чотирьох крилатих ракет. У Середземному зафіксували шість суден Росії, на двох із яких 22 "Калібри".В акваторії Азовського моря активності ворога не зафіксовано.
Рух Керченською протокою
За минулу добу Керченською протокою до Чорного моря не зайшло жодного судна. До Азовського в інстересах РФ пройшов лише один корабель. Крім того, Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 р., вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.
Нагадаю, нещодавно ми писали про те, скільки дронів збили ППО. А також про мітинг біля будівлі Червоного Хреста.
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