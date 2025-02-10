Скільки кораблів у морях

Російський корабель у морі. Фото ілюстративне: Главком

Російські військові кораблі продовжують створювати загрозу в акваторіях Чорного та Середземного морів. Сьогодні,10 лютого, ворог знову вивів на рейди сім носіїв крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Де і скільки суден

В Чорному морі наразі перебуває один корабель РФ, який може одразу випустити до чотирьох крилатих ракет. У Середземному зафіксували шість суден Росії, на двох із яких 22 "Калібри".В акваторії Азовського моря активності ворога не зафіксовано.

Актуальна інформація. Фото: Військово-морські сили ЗСУ

Рух Керченською протокою

За минулу добу Керченською протокою до Чорного моря не зайшло жодного судна. До Азовського в інстересах РФ пройшов лише один корабель. Крім того, Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 р., вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаю, нещодавно ми писали про те, скільки дронів збили ППО. А також про мітинг біля будівлі Червоного Хреста.