Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Российские ракетоносители на рейде — угроза в Черном море arrow

Российские ракетоносители на рейде — угроза в Черном море

10 февраля 2025 10:44
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Сколько кораблей в морях
Российский корабль в море. Фото иллюстративное: Главком
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Российские военные корабли продолжают создавать угрозу в акваториях Черного и Средиземного морей. Сегодня, 10 февраля, враг снова вывел на рейды семь носителей крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Где и сколько судов

В Черном море сейчас находится один корабль РФ, который может сразу выпустить до четырех крылатых ракет. В Средиземном зафиксировали шесть судов России, на двух из которых 22 "Калибра". В акватории Азовского моря активности врага не зафиксировано.

Ракетоносители на рейде — угроза в Черном море - фото 1
Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы ВСУ

Движение по Керченскому проливу

За минувшие сутки через Керченский пролив в Черное море не зашло ни одно судно. В Азовское в инстересах РФ прошел только один корабль. Кроме того, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 г., выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортніх средств.

Напомню, недавно мы писали о том, сколько дронов сбили ПВО. А также о митинге у здания Красного Креста.

Одесса Черное море корабль Новости Одессы море
Реклама
Реклама
Реклама