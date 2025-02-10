Сколько кораблей в морях

Российский корабль в море. Фото иллюстративное: Главком

Российские военные корабли продолжают создавать угрозу в акваториях Черного и Средиземного морей. Сегодня, 10 февраля, враг снова вывел на рейды семь носителей крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Где и сколько судов

В Черном море сейчас находится один корабль РФ, который может сразу выпустить до четырех крылатых ракет. В Средиземном зафиксировали шесть судов России, на двух из которых 22 "Калибра". В акватории Азовского моря активности врага не зафиксировано.

Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы ВСУ

Движение по Керченскому проливу

За минувшие сутки через Керченский пролив в Черное море не зашло ни одно судно. В Азовское в инстересах РФ прошел только один корабль. Кроме того, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 г., выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортніх средств.

Напомню, недавно мы писали о том, сколько дронов сбили ПВО. А также о митинге у здания Красного Креста.