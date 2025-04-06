У ВМС повідомили про кількість кораблів у Чорному морі

Бойові кораблі РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росія тримає біля берегів України бойові кораблі, що несуть ракетну загрозу. Найнебезпечніша ситуація — в Середземному морі, де перебувають три ракетоносії з "Калібрами".

Про це у неділю, 6 квітня, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів у Чорному морі

Станом на 6 квітня в Чорному морі зафіксовано один ворожий корабель без ракет. В Азовському морі активність флоту РФ відсутня. Водночас у Середземному морі перебувають три російські бойові кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний можливий залп становить до 26 ракет.

Це означає, що навіть із Середземного моря Росія здатна завдати ударів по території України.

Рух через Керченську протоку

Протягом останньої доби через Керченську протоку в інтересах РФ пройшло 9 суден:

у напрямку Чорного моря — 6 суден;

у напрямку Азовського моря — 3 судна, з яких одне прибуло з протоки Босфор.

Крім того, Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Частина російських суден вимикає системи автоматичної ідентифікації (AIS), що створює небезпеку для інших учасників морського руху.

Нагадаємо, через нічну атаку РФ на Київ у столиці зафіксовано декілька пожеж у Дарницькому, Оболонському та Соломʼянському районах. Також російські окупанти атакували промислову інфраструктуру Сум.