В ВМС сообщили о количестве кораблей в Черном море

Боевые корабли РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

Россия держит у берегов Украины боевые корабли, несущие ракетную угрозу. Самая опасная ситуация — в Средиземном море, где находятся три ракетоносителя с "Калибрами".

Об этом в воскресенье, 6 апреля, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей в Черном море

По состоянию на 6 апреля в Черном море зафиксирован один вражеский корабль без ракет. В Азовском море активность флота РФ отсутствует. В то же время в Средиземном море находятся три российских боевых корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий возможный залп составляет до 26 ракет.

Это означает, что даже из Средиземного моря Россия способна нанести удары по территории Украины.

Движение через Керченский пролив

В течение последних суток через Керченский пролив в интересах РФ прошло 9 судов:

в направлении Черного моря — 6 судов;

в направлении Азовского моря — 3 судна, из которых одно прибыло из пролива Босфор.

Кроме того, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS). Часть российских судов выключает системы автоматической идентификации (AIS), что создает опасность для других участников морского движения.

Напомним, из-за ночной атаки РФ на Киев в столице зафиксировано несколько пожаров в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах. Также российские оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру Сум.