Кораблі на чергуванні — ситуація в Чорному морі

Бойові кораблі РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Ситуація в морях залишається напруженою. У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі наразі відсутні, але в Середземному морі помічені ракетоносії. Крім того, Росія продовжує порушувати міжнародні морські правила.

Про це у неділю, 16 березня, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Інформація про кількість кораблів на чергуванні у морях. Фото: ВМС ЗСУ​​​​​​

Скільки кораблів на чергуванні

Станом на 06:00 16 березня 2025 року в Чорному та Азовському морях немає ворожих кораблів. Проте у Середземному морі перебувають чотири російські військові судна, три з яких є носіями ракет "Калібр" із загальним залпом до 26 ракет.

Рух суден через Керченську протоку

До Чорного моря увійшло 10 суден, з яких 2 прямують до Босфору.

До Азовського моря увійшло 3 судна, з яких 1 прибуло з Босфору.

Військові наголошують, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS, 1974), відключаючи системи автоматичної ідентифікації своїх кораблів. Це створює загрозу для цивільного судноплавства та порушує міжнародні норми безпеки.

Нагадаємо, минулої доби на фронті відбулося 148 бойових зіткнень між українськими захисниками та російськими окупантами. Також ми писали, що Кремль, ймовірно, готується посилити наратив про нібито "воєнні злочини" ЗСУ в Курській області.