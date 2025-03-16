Корабли на дежурстве — ситуация в Черном море

Боевые корабли РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

Ситуация в морях остается напряженной. В Черном и Азовском морях вражеские корабли пока отсутствуют, но в Средиземном море замечены ракетоносители. Кроме того, Россия продолжает нарушать международные морские правила.

Об этом в воскресенье, 16 марта, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей на дежурстве

По состоянию на 06:00 16 марта 2025 года в Черном и Азовском морях нет вражеских кораблей. Однако в Средиземном море находятся четыре российских военных судна, три из которых являются носителями ракет "Калибр" с общим залпом до 26 ракет.

Движение судов через Керченский пролив

В Черное море вошло 10 судов, из которых 2 направляются в Босфор.

В Азовское море вошло 3 судна, из которых 1 прибыло из Босфора.

Военные отмечают, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS, 1974), отключая системы автоматической идентификации своих кораблей. Это создает угрозу для гражданского судоходства и нарушает международные нормы безопасности.

Напомним, за прошедшие сутки на фронте произошло 148 боевых столкновений между украинскими защитниками и российскими оккупантами. Также мы писали, что Кремль, вероятно, готовится усилить нарратив о якобы "военных преступлениях" ВСУ в Курской области.